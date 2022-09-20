В Челябинске пассажирский автобус №64 протаранил «Волгу»

Авария произошла на оживленном перекрестке. Фото: камеры «Интерсвязи»

В Челябинске автобус, следовавший по 64 маршруту, протаранил «Волгу». Общественный транспорт под управлением 47-летнего водителя столкнулся с поворачивавшей машиной на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Чичерина. За рулем легковушки был 69-летний мужчина. В автобусе в момент аварии ехали пассажиры.

– Водитель пассажирского автобуса находился на маршруте 64, двигался по путевому листу, осмотр медицинского работника пройден. В результате на месте ДТП пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

Виновника аварии теперь предстоит определить сотрудникам ГИБДД. Вставшие машины тем временем серьезно затруднили движение на оживленном перекрестке.

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