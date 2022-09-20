Долгострой на улице Васенко в Челябинске продали за 40 млн рублей

Стройку начали еще в 2004 году. Фото: google.ru/maps/

В Челябинске на аукционе продали замороженный долгострой по адресу Васенко, 94. Победителем торгов стала организация ООО «Диск плюс», которая предложила за здание максимальную цену – 39 974 130 рублей.

– Новому владельцу предстоит завершить строительство в течение трех лет после подписания договора купли-продажи. Вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен недострой — для строительства гостинично-спортивного комплекса с подземной автостоянкой на 70 машино-мест, – сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Здание начали строить еще в 2004 году. Но позднее стройка встала. Перед саммитами ШОС и БРИКС ее хотели завершить и расположить там главу Китая и его делегацию. Но опять не сложилось. В октябре 2021 года объект изъяли у собственника и поместили на торги. Первоначальная стоимость была 19 миллионов рублей.

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