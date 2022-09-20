В Челябинске женщина зарезала своего сына

Скандал в семье обернулся убийством Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске 51-летнюю женщину подозревают в убийстве сына. 30-летний мужчина погиб днем 19 сентября в квартире одного из домов Курчатовского района. Орудием убийства стал нож.

— По версии следствия, подозреваемая в ходе бытового конфликта нанесла ножевое ранение сыну, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Ранение оказалось смертельным. Сейчас следователи собирают доказательства и готовятся предъявить обвинение горожанке.

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