В Челябинске женщина зарезала своего сына

Скандал в семье обернулся убийством
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинске 51-летнюю женщину подозревают в убийстве сына. 30-летний мужчина погиб днем 19 сентября в квартире одного из домов Курчатовского района. Орудием убийства стал нож.
— По версии следствия, подозреваемая в ходе бытового конфликта нанесла ножевое ранение сыну, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.
Ранение оказалось смертельным. Сейчас следователи собирают доказательства и готовятся предъявить обвинение горожанке.
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