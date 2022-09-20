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Общество20 сентября 2022 12:07

В Челябинске временно отменили трамвай №12

Вновь доступен он будет только 10 ноября
Ян Стоев
Ян Стоев
Трамваи смогут курсировать по прежним маршрутам в ноябре

Трамваи смогут курсировать по прежним маршрутам в ноябре

Ремонт трамвайных путей в Челябинске будет проводиться на ул. Новороссийской, а также по ул. Дзержинского на участке от ул. Гагарина до ул. Многостаночников. Из-за работ движение трамваев маршрутов №12,18,22 на участке от кольца «Харлова» до кольца «Чистопольская» закрывается до 06:00 часов 10 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

Теперь трамваи №18 и №22 будут ездить только до кольца «Харлова», а маршрут №12 и вовсе был временно отменен.

Движение трамвая-челнока по ул. Дзержинского осуществляется от остановки «Поселок Первый плановый» до остановки «Завод Электромашина» в обе стороны по северному пути (со всеми промежуточными остановками).

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