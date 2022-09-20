Четыре красавицы из Челябинской области попали в топ-100 конкурса MISS MAXIM

Три из четырех девушек проживают в Челябинске. Фото: MISS MAXIM

Сразу четыре девушки из Челябинской области попали в топ-100 конкурса красоты MISS MAXIM — 2022. Теперь их пригласят в Москву на профессиональный фотокастинг, где будет в дальнейшем решаться вопрос об участии в финале.

— По результатам фотокастинга мы поймем, во-первых, что на фото действительно реальная девушка, а не рисунок прямиком из «Фотошопа», а во-вторых, выберем 10 финалисток, — рассказывают организаторы конкурса.

Среди представительниц Южного Урала три девушки проживают в Челябинске — это Алена Бережная (26 место), Анастасия Баканова (35 место) и Ксения Сычева (40 место). Жительница Магнитогорска Екатерина Харитонова оказалась на 43 строчке рейтинга.

Участница из Магнитогорска Екатерина Харитонова. Фото: MISS MAXIM

Попавшим в финал девушкам вручат подарки от спонсоров. Победительница конкурса помимо всего прочего получит корону и фотосессию от известного фотографа.

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