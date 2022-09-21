Обручальные кольца, свекла и порошок от расстройства желудка: какие товары подешевели в Челябинской области

Телевизоры подешевели но не так сильно как картофель Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области составили ТОП-5 товаров и услуг, подешевевших за месяц. Среди лидеров по снижения цен – телевизоры, свекла и отдых в пансионате. Об этом сообщили в региональной контрольно-счетной палате. Стоит уточнить, что данные опубликовали по итогам августа, информации о сентябрьских колебаниях цен пока недостаточно.

В группе непродовольственных товаров аналитики нашли сразу 114 подешевевших. Сильнее всего, на 8,8% снизилась цена на металлочерепицу. Телевизоры за месяц подешевели на 8,4%. На третьем месте — порошок «Смекта», от расстройства пищеварения. Цены на него упали на 7,7%. Последнюю строчку в ТОП-5 занимают обручальные кольца из золота, подешевевшие на 7,3%.

Среди продовольственных товаров в рейтинге удешевления лидируют сезонные продукты. Больше всех уменьшилась в цене свекла, за нее стали просить на 40% меньше. Картошка подешевела на 38%, морковь на 34%, огурцы на 33,7%, капуста на 30%.

Подешевевшие услуги го связаны с путешествиями. В частности, за месяц полет в салоне эконом-класса стал стоить на 21% меньше, а поездка в купейном вагоне фирменного поезда — на 16% меньше. Отдых в пансионате подешевел на 12%, турпутевка в Юго-Восточную Азию — на 12%.

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