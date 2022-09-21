Старинную башню с «короной» в Челябинской области признали объектом культурного наследия

минарет сто лет назад и сейчас. Фото: госкомитет охраны ОКН Челябинской области
В Челябинской области включили еще одну старинную постройку в государственный реестр объектов культурного наследия. Особый статус присвоили минарету соборной мечети, который находится на Первомайской улице в Миассе.
Мечеть начали строить в старой части Миасса в 1891 году. Башня была одним из двух высочайших в городе объектов (наряду с колокольней Петропавловского собора).
— Минарет состоит из трех частей: нижний ярус-пьедестал, граненый ствол, верхний ярус-«корона» с опоясывающим балконом, над которым поднимается высокий шпиль с полумесяцем, — рассказали в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.
Фото: госкомитет охраны ОКН Челябинской области
Основание минарета сложено из гранитного бута, а стены — из красного кирпича. Кирпичом же на башне выложен декоративный узор. Купол и шпиль минарета когда-то блестели золотом, но теперь здание венчает обычная металлическая кровля.
Эксперты отмечают, что для Челябинской области постройка уникальна. Это единственный в регионе сохранившийся исторический храмовый исламский комплекс.
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