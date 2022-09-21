Жительницу Южноуральска будут судить за сбыт 11 тысяч пачек сигарет на сумму более миллиона рублей

Женщина хранила сигареты в магазине, который арендовала. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
У предпринимательницы из Южноуральска изъяли более 11 тыс. пачек сигарет без акцизных марок. Стоимость изъятых товаров почти 1,3 млн рублей. Женщина хранила и продавала нелегальные сигареты в продуктовом магазине, который арендовала.
Ее обвиняют в незаконном хранении и продаже немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Горе-предпринимательницу могут лишить свободы на шесть лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Уголовное дело передали в суд. Сотрудники полиции выясняют, кто еще был причастен к продаже нелегальных сигарет. А обвиняемая находится под подпиской о невыезде.
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