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Общество21 сентября 2022 9:01

В Челябинской области 5 октября завоют сирены, включат сигнал тревоги по телевизору и в домофонах

Предыдущий запуск сирен в последний момент отменили
Елена КОЛЧИНА
Завоют ли сирены в этот раз?

Завоют ли сирены в этот раз?

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Челябинской области 5 октября собираются протестировать систему массового оповещения о катастрофах, авариях и стихийных бедствиях. Об этом предупредили в региональном правительстве. На этот раз сигнал тревоги собираются подавать не только при помощи сирен и громкоговорителей, но и по телевидению, и даже через домофоны.

Проверку планируют устроить с 10:00 до 14:00 5 октября.

С 10:43 до 10:44 в телеэфир вместо обычных программ будут передавать заставку с текстовым сообщением.

Одновременно звуковой сигнал тревоги будут транслировать в домофонах компании «Интерсвязь».

Точное время запуска электросирен и громкоговорителей пока не сообщают.

Напомним, в прошлый раз систему массового оповещения тестировали 20 июля. Сирены в этот день планировали включить на целых 20 минут, но в последний момент передумали и решили проверить все оборудование в беззвучном режиме.

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