«Класс превращается в оркестр»: педагог из Челябинска выступит в финале конкурса «Учитель года»

Вероника Мушкарина. Фото: минобрнауки Челябинской области

Учитель английского языка из челябинского Академического лицея №95 Вероника Мушкарина выступит в финале всероссийского конкурса «Учитель года-2022».

Главные профессиональные соревнования российских педагогов стартовали 22 сентября в Тюмени. Участникам конкурса предстоит провести необычные уроки для школьников города, а также устроить интересные внеклассные занятия. После первого тура из 88 претендентов на победу останутся только 15. Им нужно будет провести мастер-класс для коллег. Победителя объявят в Москве 5 октября.

Как рассказали в министерстве образования Челябинской области, Вероника Мушкарина весной победила в региональном этапе «Учителя года», а к всероссийскому конкурсу готовилась все лето. Конкурсантка может поразить жюри не только профессиональными методиками, но и своими многочисленными талантами (учителю порой могут пригодиться самые неожиданные умения).

— Вероника умеет играть на гитаре и виолончели, с одинаковым успехом может оседлать лошадь и велотренажер, любит и умеет печь такие торты, что отличить их от тех, которые пекут профессиональные кондитеры, невозможно, — рассказали в пресс-службе минобра.

Фото: Учитель года России-2022

Кроме того, Вероника Мушкарина больше десяти лет профессионально занималась спортивными бальными танцами.

Рассказывая о своей работе, учитель легко использует музыкальные метафоры:

— Мои ученики не перестают меня удивлять, — призналась Вероника Мушкарина. — Они поражают своей индивидуальностью. Класс превращается в оркестр, каждый инструмент в котором уникален.

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