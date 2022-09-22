В Челябинске с дверей военкоматов начали снимать приказы о частичной мобилизации

На дверях военкомата уже ничего нет
Фото: Дарья МАРКОВА
В Челябинске с военкоматов начали снимать приказы о частичной мобилизации. Сегодня утром, 21 сентября, они висели на дверях, но теперь почему-то пропали.
Мы позвонили в военкомат Курчатовского и Калининского районов, чтобы уточнить, все ли с ними в порядке.
— Да, с ним все нормально, это правильный приказ от указа президента № 647, — рассказал дежурный в военкомате.
Почему приказ решили убрать, пока непонятно.
Напомним, вчера Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Министр обороны Сергей Шойгу добавил, что для участия в спецоперации планируется призвать 300 тысяч резервистов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер тоже выступил с обращением и призвал южноуральцев сплотиться.
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