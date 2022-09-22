В Челябинске 23 сентября пройдет митинг-концерт «Своих не бросаем»

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске в пятницу 23 сентября устроят митинг-концерт под названием «Своих не бросаем». Мероприятие состоится на центральной сцене в парке имени Гагарина. Начало намечено на 14:30.

— В концерте примут участие народный артист России Дмитрий Харатьян, ВИА «Ариэль» и лучшие коллективы Челябинской области, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

В опубликованном мэрией анонсе говорится, что митинг организуют «в поддержку инициативы о проведении референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках Херсонской и Запорожской областях».

Концерт продлится до 17:00. Детей на нем не ждут: возрастное ограничение мероприятия 16+.

В центре Челябинска в связи с организацией митинга с раннего утра в пятницу перекроют движение. Проезд закроют по двум улицам. Кроме того, для автомобилистов станут недоступны парковки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru