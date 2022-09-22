Сотрудники УИК, которые будут проводить референдум в Челябинской области, опасаются давления со стороны Украины

27 референдум пройдет в ДК Колющенко Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специфика референдума, который пройдет 23 по 27 сентября, в том, что на членов УИК может быть оказано влияние извне. Об этом рассказал заместитель председателя избирательной комиссии Челябинской области Артем Миронов.

— На территории Украины у них могут быть родные и близкие. Поэтому ответственные за выборы люди сразу попросили не уделять внимания их персонам, — отметил Артем Миронов.

Напомним, организацией референдума займутся сами жители республик и областей, но приехавшие специально для его проведения. Они же и будут следить за ходом голосования. Задача избирательной комиссии Челябинской области — помочь и посодействовать.

К вопросу безопасности на референдумах подойдут особенно серьезно. Провокацию можно ждать как от жителей региона, так и от приезжих лиц.

В голосовании примут участие беженцы, которые приехали в регион из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Как уточнили в Избиркоме, на Южном Урале сейчас проживают более 500 беженцев, бюллетени для них уже готовы.

С 23 по 26 сентября члены избирательной комиссии будут выезжать в места жительства граждан ДНР, ЛНР и областей. 27 референдум пройдет в ДК Колющенко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru