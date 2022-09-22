Участок возле проспекта Ленина в Челябинске отдали под реновацию

Границы будущей застройки обозначены желтым. План из приложения к решению о комплексном развитии территории

В Челябинске под застройку планируют отдать участок в центре города. Речь о территории между проспектом Ленина, улицей Артиллерийской и автодорогой Меридиан. На самом участке сейчас растут деревья, рядом находится автосервис, а по соседству стоит отель «Видгоф».

В подписанном мэром Челябинска Натальей Котовой решении говорится, что на комплексное развитие территории отведено максимум семь лет. Застроить можно до 100% земли.

Что будут возводить рядом с проспектом Ленина, пока не определили. Список разрешенных объектов строительства обширен. В него вошли офисные здания, школы, детские сады и поликлиники, парки культуры, постройки для проведения религиозных обрядов, объекты культуры и досуга, магазины и даже бассейн.

Разрешено строить и жилые многоквартирные дома любой этажности, предел их высоты не ограничен. Теоретически, на участке может расположиться торгово-развлекательный центр, — этот вид использования земли в документах обозначен как условно разрешенный.

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