В Челябинской области полицейские устроили погоню со стрельбой, чтобы задержать молодого бесправника

По факту применения табельного оружия была назначена служебная проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейским в Челябинской области пришлось открыть огонь из табельного оружия, чтобы остановить 22-летнего бесправника за рулем автомобиля. После задержания на нарушителя составили шесть административных протоколов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел вечером в Саткинском районе. К дежурившим на дороге сотрудникам ГИБДД подошел мужчина и сообщил, что неподалеку на обочине стоит машина, водитель которой ведет себя странно.

Автоинспекторы направились на указанное место и обнаружили, что автомобиль уже начал движение на трассе. Они через громкоговоритель потребовали остановиться, но водитель только ускорился и попытался скрыться. Уходя от преследования, он грубо нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу жизни для окружающих.

Полицейские открыли огонь из табельного оружия. В результате автомобиль был остановлен, а 22-летнего водителя задержали на месте. Оказалось, что у него не было прав на управление автомобилем.

Также в ходе разбирательства были выявлены и другие нарушения. Так, автомобиль был незарегистрированным и имел неисправности, при которых на нем запрещено было ездить.

— В отношении нарушителя составлено шесть административных протоколов, в том числе за невыполнение требования об остановке транспортного средства, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По факту применения табельного оружия была назначена служебная проверка. Действия сотрудников полиции предварительно признаны законными.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru