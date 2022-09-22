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Общество22 сентября 2022 14:13

Челябинский губернатор поручил главам муниципалитетов лично проводить призывные комиссии

Правительство региона окажет всю помощь военным комиссариатам
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Губернатор Алексей Текслер. Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Алексей Текслер. Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов лично заниматься вопросами частичной мобилизации. Они должны проводить призывные комиссии и постоянно поддерживать связь с военными комиссариатами.

— Со своей стороны, на уровне области, я уже вчера провел соответствующую комиссию, подписал Постановление о выполнении мероприятий мобилизационного развертывания в регионе, — сказал Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов.

Также губернатор призвал южноуральцев получать информацию только из официальных источников. По его словам, сейчас в соцсетях распространяется множество фейков.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Министр обороны Сергей Шойгу добавил, что для участия в спецоперации планируется призвать 300 тысяч резервистов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер тоже выступил с обращением и призвал южноуральцев сплотиться.

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