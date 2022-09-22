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Общество22 сентября 2022 14:52

В Челябинске на месяц закроют движение автомобилей на улице Плодородной

Водителей просят скорректировать свой маршрут
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Улица будет закрыта из-за ремонта автомобильной дороги

Улица будет закрыта из-за ремонта автомобильной дороги

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение транспорта на улице Плодородной в Челябинске будет полностью закрыто до 20 октября. Причиной ограничений стал ремонт автомобильной дороги. Об этом сообщили в мэрии города.

Работы проводит подрядчик «СтройМигСити». Водителей просят учитывать перекрытие улицы и планировать свой маршрут заранее.

Напомним, 23 сентября в центре Челябинска перекроют движение сразу на двух улицах. В этот день пройдет митинг-концерт под названием «Своих не бросаем».

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