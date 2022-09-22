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Общество22 сентября 2022 17:52

В Челябинске завершается строительство нового карманного сквера

Работы планируют закончить в ближайшие недели
Андрей МОСКВИЧЕВ
Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске заканчивается строительство нового карманного сквера на улице Каслинской. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

— По инициативе жителей на заросшей территории уже через пару недель появится комфортная зона для прогулок и отдыха, — объяснили в пресс-службе мэрии.

В сквере оборудуют тротуары, детскую площадку и игровые формы. Кроме того, сквер будет полностью освещен и оборудован камерами видеонаблюдения. Также на участке высадят 57 деревьев взамен погибишим.

Ранее в Челябинске открыли три новых пешеходных перехода на улице Академика Королева. Все они находятся неподалеку от нового сквера. Светофоров на переходах нет, но дорожную разметку нанесли, а необходимые знаки установили.

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