В Челябинске завершается строительство нового карманного сквера

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске заканчивается строительство нового карманного сквера на улице Каслинской. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

— По инициативе жителей на заросшей территории уже через пару недель появится комфортная зона для прогулок и отдыха, — объяснили в пресс-службе мэрии.

В сквере оборудуют тротуары, детскую площадку и игровые формы. Кроме того, сквер будет полностью освещен и оборудован камерами видеонаблюдения. Также на участке высадят 57 деревьев взамен погибишим.

Ранее в Челябинске открыли три новых пешеходных перехода на улице Академика Королева. Все они находятся неподалеку от нового сквера. Светофоров на переходах нет, но дорожную разметку нанесли, а необходимые знаки установили.

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