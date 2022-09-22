В Челябинске начали разбирать недострой в жилом микрорайоне

Фото: «[В] Чурилово | Челябинск» / ВКонтакте

В челябинском микрорайоне Чурилово начали разбирать недострой по улице Эльтонская. Об этом пишут жильцы района в социальных сетях.

— Строили, строили, а теперь все разбирают. Интересно, а что по плану здесь будут строить? Может поликлинику, — пишет одна из пользовательниц в паблике «[В] Чурилово | Челябинск» во ВКонтакте.

Застройщиком здания, который должен стать жилым домом, была компания «Речелстрой», которая была признана банктротом в 2018 году. С тех пор постройка стояла брошенной несколько лет.

Ранее в Магнитогорске выставили на продажу одноэтажное здание автовокзала с парковкой на 100 мест. За объект собственник просит 15 млн рублей.

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