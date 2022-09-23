В пяти районах Челябинской области сильно снизились темпы ввода жилья

В 2022-ом в регионе построено более 1 млн квадратов нового жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу в пяти муниципалитетах Челябинской области резко упали темпы строительства жилья. Об этом рассказали в Контрольно-счетной палате региона.

— Экспресс-анализ КСП на 1 сентября 2022 года показал, что сокращение ввода жилья наблюдается в пяти территориях. Это Уйский район (-14,7%), Брединский район (-36,9%), Саткинский район (-37,5%), Катав-Ивановский район (-39,7%) и Кизильский район (-65,%), — объясняют в ведомстве.

При этом в КСП отмечают, что в целом, за январь-август 2022 года в регионе введено 1 млн 371,2 тыс. квадратных метров жилья, что на 30 процентов больше, чем за этот период в 2021 году.

Ранее мэрия Челябинска объявила аукцион по продаже участка в промзоне Тракторозаводского района под комплексное развитие территории. Документ об этом появился на сайте администрации.

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