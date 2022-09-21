Мэрия Челябинска выставила на торги участок для строительства микрорайона

Сейчас идут торги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Челябинска объявила аукцион по продаже участка в промзоне Тракторозаводского района под комплексное развитие территории. Документ об этом появился на сайте администрации.

— Комплексное развитие незастроенной территории в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги «Меридиан» в Тракторозаводском районе города Челябинска осуществляется по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории, — указано в документе.

На участке разрешат строить жилые дома, административные здания, поликлиники, школы, детские сады и торговые центры. Кроме того, победителю аукциона придется также построить соцобъекты и благоустроить территории.

Ранее в челябинском поселке ЧВВАКУШ начали дорожный ремонт. Обновить собираются асфальт на двух проблемных участках.

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