Мэрия Челябинска выставила на торги участок для строительства микрорайона

Сейчас идут торги
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэрия Челябинска объявила аукцион по продаже участка в промзоне Тракторозаводского района под комплексное развитие территории. Документ об этом появился на сайте администрации.
— Комплексное развитие незастроенной территории в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги «Меридиан» в Тракторозаводском районе города Челябинска осуществляется по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории, — указано в документе.
На участке разрешат строить жилые дома, административные здания, поликлиники, школы, детские сады и торговые центры. Кроме того, победителю аукциона придется также построить соцобъекты и благоустроить территории.
Ранее в челябинском поселке ЧВВАКУШ начали дорожный ремонт. Обновить собираются асфальт на двух проблемных участках.
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