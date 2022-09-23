Производитель алюминиевой тары из США продал свой завод в Челябинской области

Завод работает с 2008 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области продали завод американской компании Ball Corporation, которая специализируется на производстве алюминиевой тары. Как указали в пресс-службе компании, вопрос о продаже решило руководство в США.

— Это предложение — результат долгих месяцев размышлений, которое привело нас к решению, которое лучше всего обеспечит будущее коллег и активов Ball Corporation в России. Мы считаем, что это разумный исход для Ball в данных геополитических обстоятельствах, — цитирует президента Ball Corporation Дэна Фишера пресс-служба компании.

Как указано в пресс-релизе, свой завод в Аргаяшском районее Ball продали за 530 миллионов долларов компании Arnest Group, которая является одним из ее партнеров и занимается производством парфюмерно-косметической и бытовой продукции в аэрозолях.

Ранее в Магнитогорске выставили на продажу одноэтажное здание автовокзала с парковкой на 100 мест. За объект собственник просит 15 млн рублей.

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