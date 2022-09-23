В Челябинской области ожидаются сильные перепады температур

К концу недели в регионе ожидаются дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области три дня ожидаются сильные перепады температур. Как указано в прогнозе синоптиков гидрометцентра, если днем ожидается почти 30 градусная жара, то по ночам — похолодание до 0 градусов.

— С 23 по 24 сентября в Челябинской области по ночам ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, 25 сентября — небольшие дожди. Все 3 дня в ночное время в некоторых районах может быть похолодание до +2, +1 и 0 градусов, — указано в прогнозе.

При этом днем температура будет подниматься до + 29 градусов. Только 25 сентября в регионе будет максимум +25 градусов, однако разница с ночными температурами все равно остается большой.

Напомним, что до 19 часов 23 сентября в Челябинске продлено действие предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях. Режим НМУ в городе не прекращается с 18 сентября.

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