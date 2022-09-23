Губернатор Челябинской области поручил провести диспансеризацю переболевших ковидом

В регионе снова начинает активная работа по вакцинации Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному минздраву провести углубленную диспансеризацию переболевших ковидом, а также активизировать прививочную компанию. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

— Ковид сейчас в большинстве случаев переносится легче, но продолжает быть опасным, в том числе из-за своих последствий. Поэтому особое внимание уделяем профилактической диспансеризации жителей и углубленной диспансеризации переболевших коронавирусной инфекцией, — объяснил глава региона.

Также Алексей Текслер поручил услить привовчную кампанию по вакцинации от гриппа и коронавируса. Сейчас в регионе работает 85 мобильных пунктов вакцинациии, а также 271 стационарных.

Также Алексей Текслер призвал южноуральцев получать информацию из официальных источников и осторожно относиться к новостям в соцсетях. По словам главы региона, сейчас распространяется много фейков, которые направлены на запугивание людей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru