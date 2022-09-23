Вкалывать еще больше: в Челябинской области изменились правила ревакцинации от COVID-19

Привиться вакциной «Спутник Лайт» теперь не получится Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области изменились правила ревакцинации от коронавируса. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95.3 FM) рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

— Первичная вакцинация — это «Спутник V», состоит из двух компонентов, которые ставятся с разницей в 21 день. А вот с ревакцинацей рекомендации несколько изменились. Если раньше она состояла из первого компонента «Спутник V», либо применения «Спутник Лайт», то сегодня ставится первый компонент, и через шесть месяцев — второй, — рассказала КП-Челябинск Ирина Гехт.

Таким образом, ревакцинироваться «легкой» версией «Спутника» теперь не получится. Ирина Гехт добавила, что вакцины на сегодняшний день достаточно, есть также КовиВак и ЭпиВакКорона. Несмотря на то, что заболеваемость ковидом в последнее время растет, возвращения обязательной вакцинации пока ждать не стоит.

— Сейчас люди вакцинируются неохотно, наверное, потому что видят, что заболевание протекает достаточно легко. И мы видим, что 80% случаев — это ОРВИ. Хотя суточная вакцинация немного подросла — это порядка 2 500 человек. Но если вспомнить пиковые значения, когда вакцинация была обязательной, количество было около 12 000 в сутки. Здесь важно помнить, что ковид коварен не самим течением, а последствиями, которые могут быть, — подытожила первый вице-губернатор.

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