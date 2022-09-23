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Общество23 сентября 2022 7:41

Главой Металлургического района Челябинска повторно выбрали Сергея Кочеткова

Ранее он руководил сферой ЖКХ в городе и участвовал в конкурсе на пост мэра
Елена КОЛЧИНА
Сергей Кочетков. Фото: администрация Металлургического района

Сергей Кочетков. Фото: администрация Металлургического района

Глава Металлургического района Челябинска Серей Кочетков останется на своем посту еще на один срок. Его переизбрали депутаты районного совета.

Как рассказали в совете, конкурсная комиссия оценивала профессиональное образование и навыки, опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти и местного самоуправления. Претенденты сдали тест и выступили с докладами. В итоге на голосование выставили три кандидатуры: замглавы Советского района Евгения Петрова, замглавы Металлургического района Оксану Панькову и Сергея Кочеткова.

Из троих только действующий глава района набрал максимально возможные по итогам испытаний 42 балла. За него проголосовали все присутствовавшие на заседании депутаты.

Сергею Кочеткову 43 года. Он уроженец Томской области, в Челябинск переехал в 1999 году. Был заместителем главы Металлургического района, в 2012 году возглавил управление по ЖКХ администрации Челябинска. Руководит Металлургическим районом с 2017 года. В 2019 году участвовал в конкурсе на должность главы Челябинска, но проиграл Наталье Котовой.

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