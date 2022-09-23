В Челябинске на плотине хотят установить камеры для фиксации нарушений

Фото: администрация Челябинска

На плотине Шершневского водохранилища в Челябинске хотят установить систему фотофиксации нарушений. Об этом сообщили в мэрии города. О размещении на дороге камер задумались из-за водителей грузовиков, выезжающих на участок вопреки ограничениям.

Проезд машин тяжелее 3,5 тонн по плотине запрещен, исключение делают только для общественного транспорта. Сейчас нарушителей на участке ловят инспекторы ДПС.

— Доступный маршрут объезда для грузового транспорта: «улица Блюхера - Свердловский проспект - проспект Победы - улица Чичерина — улица Братьев Кашириных — улица Гостевая», — предлагают в мэрии Челябинска.

Ранее в Ростехнадзоре предупредили о возможной аварии на Шершневской плотине при увеличении трафика.

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