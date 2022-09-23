На выходных в Челябинской области пройдет вакцинация на вокзалах и в ТРК

Вакцинация в ТРК будет проходить 24 и 25 сентября
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В ближайшие выходные в Челябинской области вновь откроются пункты вакцинации в торгово-развлекательных комплексах. Сделать прививку можно будет не только от коронавируса, но и от гриппа. В региональном Минздраве назвали список адресов, где пройдет вакцинация.
Челябинск
23 сентября
ТК «КС» - COVID-19, грипп
—11:00 - 14:00
24 сентября
ТРК «Алмаз» - COVID-19, грипп
12:00 - 15:00
ТРК «Солнечный» - COVID-19, грипп
— с 11.00 до 14.00
Магнитогорск
23-24 сентября
ТРК «Гостиный двор» - COVID-19, грипп
—16:00 - 18:00
ТРК «Континент» - COVID-19, грипп
—16:00 - 18:00
Златоуст
23-24 сентября
«Территория бизнеса» - COVID-19, грипп
10:00 - 13:00
23-24 сентября
ТРК «Тарелка» - COVID-19, грипп
—10:00 - 15:00
Бреды
23 сентября
ТК «Магнит» - COVID-19
—10:00 - 13:00
Пласт
22 сентября
ТК «Раздолье» - COVID-19
—9:00 - 13:00
Также вакцинация пройдет на выходных на железнодорожных вокзалах Челябинска и Златоуста. Медики будут дежурить в медпунктах.
Челябинск
ЖД Вокзал, медпункт - COVID-19
Ежедневно — с 10:00 до 19:00
Златоуст
ЖД Вокзал, медпункт - COVID-19
Ежедневно — с 10:00 до 19:00
Напомним, что при себе нудно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. На месте нужно будет заполнить анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр. Перед процедурой доктор проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, поинтересуется о хронических заболеваниях и наличии аллергии.
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