На выходных в Челябинской области пройдет вакцинация на вокзалах и в ТРК

Вакцинация в ТРК будет проходить 24 и 25 сентября Фото: Кирилл САДЫКОВ

В ближайшие выходные в Челябинской области вновь откроются пункты вакцинации в торгово-развлекательных комплексах. Сделать прививку можно будет не только от коронавируса, но и от гриппа. В региональном Минздраве назвали список адресов, где пройдет вакцинация.

Челябинск

23 сентября

ТК «КС» - COVID-19, грипп

—11:00 - 14:00

24 сентября

ТРК «Алмаз» - COVID-19, грипп

12:00 - 15:00

ТРК «Солнечный» - COVID-19, грипп

— с 11.00 до 14.00

Магнитогорск

23-24 сентября

ТРК «Гостиный двор» - COVID-19, грипп

—16:00 - 18:00

ТРК «Континент» - COVID-19, грипп

—16:00 - 18:00

Златоуст

23-24 сентября

«Территория бизнеса» - COVID-19, грипп

10:00 - 13:00

23-24 сентября

ТРК «Тарелка» - COVID-19, грипп

—10:00 - 15:00

Бреды

23 сентября

ТК «Магнит» - COVID-19

—10:00 - 13:00

Пласт

22 сентября

ТК «Раздолье» - COVID-19

—9:00 - 13:00

Также вакцинация пройдет на выходных на железнодорожных вокзалах Челябинска и Златоуста. Медики будут дежурить в медпунктах.

Челябинск

ЖД Вокзал, медпункт - COVID-19

Ежедневно — с 10:00 до 19:00

Златоуст

ЖД Вокзал, медпункт - COVID-19

Ежедневно — с 10:00 до 19:00

Напомним, что при себе нудно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. На месте нужно будет заполнить анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр. Перед процедурой доктор проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, поинтересуется о хронических заболеваниях и наличии аллергии.

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