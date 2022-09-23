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Происшествия23 сентября 2022 12:57

В Челябинской области сотрудница офиса микрозаймов присвоила более 120 тысяч рублей

На женщину возбудили уголовное дело
Ян Стоев
Ян Стоев
Сотрудница офиса микрозаймов крала деньги из кассы на протяжении пяти месяцев

Сотрудница офиса микрозаймов крала деньги из кассы на протяжении пяти месяцев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области сотрудница офиса микрозаймов из Уйского района похитила у работодателя более 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

— Являясь специалистом по выдаче займов, жительницей Уйского района было похищено у работодателя более 120 тысяч рублей. Полицейскими установлено, что женщина на протяжении пяти месяцев забирала деньги из кассы организации, — пояснили в ведомстве.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Женщина находится под подпиской о невыезде.

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