В Челябинской области сотрудница офиса микрозаймов присвоила более 120 тысяч рублей

Сотрудница офиса микрозаймов крала деньги из кассы на протяжении пяти месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области сотрудница офиса микрозаймов из Уйского района похитила у работодателя более 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

— Являясь специалистом по выдаче займов, жительницей Уйского района было похищено у работодателя более 120 тысяч рублей. Полицейскими установлено, что женщина на протяжении пяти месяцев забирала деньги из кассы организации, — пояснили в ведомстве.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Женщина находится под подпиской о невыезде.

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