Челябинск может накрыть дымом от крупного пожара со стороны Свердловской области

В случае задымления министерством экологии будет организован непрерывный мониторинг ситуации
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
На выходных в Челябинске ожидается сильное задымление. Причиной станет восточный ветер, который принесет воздушные массы со стороны Свердловской области, где сейчас полыхает крупный торфяной пожар. Об этом сообщили в министерстве экологии Челябинской области.
— Согласно прогнозу Росгидрометцентра днем 24 сентября ветер на территории Челябинской области изменится на восточный (4-9 м/с). Таким образом, начиная со второй половины субботы, в Челябинке не исключено задымление в результате переноса продуктов горения с территории Свердловской области, — рассказали в ведомстве.
В случае задымления министерством экологии будет организован непрерывный мониторинг ситуации. В ведомстве также дали челябинцам рекомендации, если они будут чувствовать сильный запах гари:
— не открывать на ночь окна и не проветривать помещения утром;
— сократить пребывание на улице до минимума;
— использовать маски и другие средства индивидуальной защиты;
— употреблять больше воды;
— проводить влажную уборку помещений.
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