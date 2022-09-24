«Вы едете защищать будущее нашей страны»: Алексей Текслер в Троицке проводил мобилизованных офицеров на боевое слаживание

Сейчас в Троицке проходят медкомиссию 100 человек. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил военный комиссариат в Троицке. Там встретился с офицерами, которые в рамках частичной мобилизации сегодня отправляются на боевое слаживание. Глава региона напутствовал парней, пожелал удачи и успешного выполнения всех задач.

— Вы едете защищать будущее нашей страны, ее независимость, территориальную целостность, защищать людей на Донбассе. От всех жителей Челябинской области передаю вам слова благодарности. Вместе с вашими семьями будем ждать вашего возвращения домой, — обратился глава региона.

Также в Троицке Алексею Текслеру доложили о ходе мобилизационных мероприятий. На сегодняшний день там проходят медкомиссию еще 100 человек из Троицка, Троицкого и Октябрьского районов.

— Отмечаю общий настрой: все понимают важность момента и его значимость для будущего нашей страны. Также поговорил с родными. Семьи, конечно, переживают за своих. Будем их поддерживать.

Губернатор поставил задачу четко выполнить все пункты Указа Президента и отметил, что у ребят должны быть хорошие условия и все необходимое.

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