В Челябинской области вырос спрос на машиностроителей. Какую зарплату предлагают

Средняя зарплата в отрасли машиностроения в Челябинской области 82 тыс. руб. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области вырос спрос на машиностроителей. С начала года, по данным портала HH.ru, предприятия региона открыли на 38% больше вакансий, чем год назад. Чаще всего ищут рабочих, строителей и производственных специалистов.

— Самые востребованные специалисты на сегодняшний день - токари, сварщики, слесари, разнорабочие, инженеры-технологи, операторы станков с ЧПУ и инженеры-конструкторы, — рассказали эксперты. — Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях от компаний машиностроительной отрасли в Челябинской области составляет 82 тыс. руб., по России в целом – 76,2 тыс. руб.

Напомним, сегодня, 25 сентября, в последнее воскресенье сентября, в России отмечают День машиностроителя.

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