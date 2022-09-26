Челябинске водители застряли в 9-балльных пробках утром 26 сентября

На дорогах огромные лужи Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске неделя вновь началась с огромных дорожных заторов. Их интенсивность, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 26 сентября достигла 9 баллов.

Машины застряли на проспекте Ленина, улицах Труда, Первой Пятилетки, Горького, Артиллерийской. Сложно проехать по Каслинской, Свердловскому проспекту, улице Братьев Кашириных, Комсомольскому проспекту и проспекту Победы. Серьезные заторы на Игуменке и Копейском шоссе.

Сразу в нескольких районах случились ДТП, что дополнительно затрудняет движение. Дороги стали скользкими из-за сырости, а во многих местах машинам практически вплавь приходится перебираться через огромные лужи после дождя.

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