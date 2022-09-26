В мэрии Челябинска рассказали, сколько еще будут укладывать асфальт на улице Худякова

Осталось заасфальтировать парковку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске заканчивают ремонтировать участок улицы Худякова возле Шершневского водохранилища и тропы здоровья. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

— Верхний слой асфальтобетона уложен на площади 38 тыс. квадратных метров, фактически завершены работы по верхнему слою, — рассказал вице-мэр — У нас из дорожных работ осталось заасфальтировать парковку рядом с тропой здоровья. Там небольшая задержка идет по прокладке кабеля связи и электрокабеля. На этой неделе мы парковку закончим.

Андрей Ксензов добавил, что на улице Худякова продолжат переносить кабели телефонной связи. Вдобавок согласовали окончательный план по переносу водопровода (трубы попадают в зону дорожного строительства).

Напомним, улицу Худякова в Челябинске расширяют с четырех до шести полос. Завершить все работы планируют в 2023 году. С самого начала дорожное строительство пошло с задержкой из-за проблем с переносом коммуникаций. В мэрии решили, что в первую очередь надо открыть проезжую часть, и только потом заниматься обустройством тротуаров и фонарей вдоль обновленной улицы.

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