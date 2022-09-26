В Челябинской области брат и сестра выпали из окна многоэтажки

Дети находятся в больнице Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Троицке Челябинской области двое детей пострадали после падения с третьего этажа. Брат и сестра, ученики первого и второго классов, сейчас находятся в больнице.

Инцидент произошел 24 сентября на улице Чайковского. Источник в правоохранительных органах сообщил, что мать детей была с ними дома, но спала. Школьники играли на окне, неосторожно оперлись на подставку для цветов с внешней стороны стены и вывалились на улицу.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области рассказали, что сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, минувшим летом в Челябинске мать и двое детей выпали из окна. Женщина и младший ребенок погибли.

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