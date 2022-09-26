В Челябинской области задержали директора медицинского колледжа

Евгений Шишкин. Фото: Собрание депутатов города Троицка

В Троицке Челябинской области задержали директора медицинского колледжа и члена местного Собрания депутатов Евгения Шишкина.

В региональном управлении ФСБ отказались от комментариев, но подтвердили, что проводят оперативно-следственные мероприятия совместно с представителями Следственного комитета.

В СУ СК по Челябинской области ситуацию пока не комментируют. В чем подозревают Евгения Шишкина, также еще не известно.

Евгению Шишкину 32 года, он уроженец Троицка. Троицким медицинским колледжем руководит с 2018 года, а депутатом стал в 2020 году.

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