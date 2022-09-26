При подтвержденном COVID-19 нельзя посещать общественные места, включая военкомат Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом: больше 1 000 новых случаев ежесуточно. Сейчас на лечении находятся 15 100 человек. В связи с введением частичной мобилизации, у мужчин возникает вопрос: что делать, если заболел ковидом, и пришла повестка.

— В таком случае у них есть официальное освобождение в виде листка нетрудоспособности или справки. После того, как человек выздоравливает, он приходит в мобилизационный пункт, — прокомментировала главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Челябинской области Анна Мищенко на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Специалист добавила: будет не лишним предупредить военкомат, что вы болеете.

В телеграмм-канале Объясняем.рф (сайт запущен Правительством России для информирования граждан по волнующим и самым актуальным вопросам) также уточняют, что при положительном ПЦР-тесте на COVID-19 нельзя посещать общественные места, включая военкомат.

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