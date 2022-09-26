Очереди к нотариусам образовались в понедельник, 26 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области образовались огромные очереди к нотариусам. Их можно встретить и в столице Южного Урала, и в Магнитогорске.

— В основном люди оформляют доверенность на имущество или получение документов. В субботу наплыв был невероятный, вообще попасть невозможно было, а в воскресенье в Магнитогорске нотариусы вообще не работают. Вот в понедельник все и пришли, — рассказала Наталья Берсенева в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск».

Доверенность позволяет родственникам или другим людям распоряжаться квартирой, машиной и любым другим имуществом в период вашего отсутствия.

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