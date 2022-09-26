Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 сентября 2022 13:48

В челябинских школах усилят меры безопасности после стрельбы в Ижевске

Посторонним придется записываться заранее, если они хотят зайти в школу
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Ученики будут заходить в школу по пропускам

Ученики будут заходить в школу по пропускам

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В челябинских школах усилят меры безопасности после трагедии в Ижевске. Уже с 27 сентября в образовательном центре № 7 ужесточается пропускной и внутриобъектовый контроль.

Родители теперь смогут забирать детей с продленки из центрального фойе в строго обозначенное время. Учеников будут запускать по пропускам, которые можно взять у классного руководителя. А вот посторонним, которые желают посетить школу, придется записываться заранее. В ОЦ № 7 также уточнили, что охрана в школе дежурила и продолжит дежурить ежедневно.

Напомним, сегодня в Ижевске 34-летний мужчина ворвался в школу № 88 с двумя пистолетами и открыл огонь. В результате погибли 15 человек, в том числе 9 детей. Стрелявший покончил с собой, на его костюме нашли изображение свастики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru