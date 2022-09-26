В челябинских школах усилят меры безопасности после стрельбы в Ижевске

Ученики будут заходить в школу по пропускам Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В челябинских школах усилят меры безопасности после трагедии в Ижевске. Уже с 27 сентября в образовательном центре № 7 ужесточается пропускной и внутриобъектовый контроль.

Родители теперь смогут забирать детей с продленки из центрального фойе в строго обозначенное время. Учеников будут запускать по пропускам, которые можно взять у классного руководителя. А вот посторонним, которые желают посетить школу, придется записываться заранее. В ОЦ № 7 также уточнили, что охрана в школе дежурила и продолжит дежурить ежедневно.

Напомним, сегодня в Ижевске 34-летний мужчина ворвался в школу № 88 с двумя пистолетами и открыл огонь. В результате погибли 15 человек, в том числе 9 детей. Стрелявший покончил с собой, на его костюме нашли изображение свастики.

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