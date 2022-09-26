В Челябинской области полицейские залезли в окно квартиры, чтобы спасти бабушку с инсультом

Полицейские, которые находились на дежурстве, выехали и спасли бабушку. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Нагайбакском районе Челябинской области полицейские спасли бабушку с инсультом, которая находилась в запертой квартире. Сестра 86-летней женщины позвонила сотрудникам и сказала, что уже второй день она не выходит на связь и не открывает дверь.

Тогда старшие лейтенанты Актан Валеев и Жанебек Кудабаев поехали на указанный адрес, чтобы выяснить, в чем тут дело. В присутствии родственников они вскрыли окно и залезли в квартиру на первом этаже. В ванной комнате полицейские обнаружили пенсионерку, которая лежала на полу в сознании. Позже выяснилось, что у бабушки – инсульт, и поэтому она не могла встать и открыть дверь.

На место вызвали экстренные службы, бабушку передали в руки медиков. Те отвезли ее в районную больницу села Фершампенуаз и оказали необходимую помощь. Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает.

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