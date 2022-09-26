В Челябинске завершили капремонт 4 общежитий

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России» по Челябинской области

В Челябинске завершили капитальный ремонт четырех студенческих общежитий Южно-Уральского государственного университета. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

— Стоит отметить, как хорошо реализовано общежитие на базе ЮУрГУ. Это программа партии «Единая Россия» по ремонту и реконструкции помещений. При проверке объектов также присутствовали представители администрации общежитий, подрядчики, и конечно же студенты. Нам даже удалось пообщаться с ребятами из Судана и Палестины, которые рассказали, насколько комфортно им проживать, — рассказали в пресс-службе партии.

В общежитии № 2 утеплили и покрасили фасад, а также установили водосток. В здании № 8 починили кухню и обновили кровлю, а в общежитии № 6 устновили новые двери.

Также в Челябинске заканчивают ремонтировать участок улицы Худякова возле Шершневского водохранилища и тропы здоровья. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

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