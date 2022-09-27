В Челябинске дождем затопило институт искусств, который ветер оставил без кровли

Фото: Алексей Бетехтин/t.me

В Челябинске во время дождя 26 сентября затопило здание Южно-Уральского государственного института искусств имени Чайковского на проспекте Победы. Из-за потопа пришлось приостановить занятия.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры, проблему обнаружили в 6 часов утра, когда сработала сигнализация. Сотрудники службы охраны срочно приехали в институт, но обнаружили, что никаких взломщиков там нет. На самом деле ветер оторвал часть гидроизоляционной пленки, которой заменили кровлю во время капремонта, впустив внутрь потоки воды.

Ремонт крыши над помещениями факультета изобразительного искусства сейчас продолжается. Подрядчик согласился устранить последствия потопа за свой счет и рассчитывает закрыть крышу до конца сентября.

Тем временем в здании проверили коммуникации, чтобы исключить аварии после залива.

— В ближайшее врем руководство института примет решение о возобновлении образовательного процесса в данном корпусе, — сообщили в министерстве культуры.

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