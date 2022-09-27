В Челябинске шестилетняя девочка пострадала, засунув руку в соковыжималку

Приготовить сок у семьи уже не получится Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинске спасатели помогли девочке, у которой палец застрял в соковыжималке.

Шестилетняя жительница поселка Аэропорт играла, засунула руку в металлическую конструкцию, а вытащить уже не смогла.

Как рассказали в челябинском управлении безопасности, соковыжималку пришлось распилить на части. Спасатели действовали очень осторожно, чтобы не оставить ребенка совсем без пальца. Но все закончилось благополучно. Поблагодарив спасателей, родители повезли дочь на осмотр в травмпункт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru