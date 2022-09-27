В Челябинске шестилетняя девочка пострадала, засунув руку в соковыжималку

Приготовить сок у семьи уже не получится
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Челябинске спасатели помогли девочке, у которой палец застрял в соковыжималке.
Шестилетняя жительница поселка Аэропорт играла, засунула руку в металлическую конструкцию, а вытащить уже не смогла.
Как рассказали в челябинском управлении безопасности, соковыжималку пришлось распилить на части. Спасатели действовали очень осторожно, чтобы не оставить ребенка совсем без пальца. Но все закончилось благополучно. Поблагодарив спасателей, родители повезли дочь на осмотр в травмпункт.
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