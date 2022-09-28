В Челябинской области часть автомобилистов освободят от транспортного налога

В Челябинской области хотят также субсидировать установку зарядных станций для электромашин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области собираются отменить транспортный налог для хозяев электромобилей. Соответствующую поправку в региональный закон одобрил депутатский комитет по бюджету и налогам. 29 сентября ее будут рассматривать на общем заседании Заксобрания.

Как уточнили в пресс-службе областного парламента, льгота будет распространяться как на частных лиц, так и на организации, владеющие машинами с электрическим двигателем. Но она не коснется гибридных автомобилей, у которых есть как электрический двигатель, так и двигатель внутреннего сгорания. Кроме того, налог не отменят для хозяев дорогостоящих легковых машин. Им, наоборот, придется платить с учетом повышающего коэффициента.

Отменить налог для владельцев электромобилей планируют не навсегда, а до конца 2026 года.

По мнению спикера Заксобрания Александра Лазарева, отмена налога будет мотивировать южноуральцев менять обычные машины на электромобили.

— Это позволит значительно снизить уровень выбросов вредных веществ в атмосферу и шума, одним из основных источников которых является автотранспорт, — заявил Александр Лазарев.

Сейчас электромобилями владеют около 300 жителей Челябинской области.

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