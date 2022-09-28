Супружеская пара лишилась 39 тыс. рублей, пыталась уехать из Челябинской области с попутчиком

Деньги пропали, но в Тюмень супругов никто не повез Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Магнитогорска воспользовался сервисом поиска попутчиков, но столкнулся с мошенниками.

45-летний мужчина вместе с женой хотел уехать в Тюмень и искал водителя, который может подвезти. За поездку нужно было заплатить 2,7 тыс. рублей. Водитель отправил горожанину ссылку для перевода денег. Магнитогорец дважды вводил данные своей банковской карты, но сообщение о списании денег не приходило. Тогда мужчина попробовал оплатить поездку с карты жены. Уведомление о списании средств на этот раз пришло, вот только сумма оказалась выше оговоренной — 4,5 тыс. рублей.

Забеспокоившись, мужчина проверил собственный счет в банке, и выяснил, что пропали 34 тыс. рублей.

Как сообщили в УМВД по Магнитогорску, после обращения горожанина возбудили уголовное дело о мошенничестве. «Попутчика», обманувшего мужчину, сейчас разыскивают.

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