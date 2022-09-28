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Общество28 сентября 2022 6:10

В Челябинской области взломали дверь в квартиру, чтобы добраться до спящей 7-летней девочки

Первоклассница так крепко уснула, что родители запаниковали
Елена КОЛЧИНА
Пока родители не находили себе места от тревоги, дочь сладко спала

Пока родители не находили себе места от тревоги, дочь сладко спала

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Миассе случился переполох из-за семилетней девочки, которая никак не могла проснуться.

Родители утром ушли на работу, а дочь пожалели поднимать с постели в ранний час. Немного позже они позвонили девочке по телефону, чтобы разбудить, но ответа не было.

Забеспокоившись, отец отпросился с работы и вернулся домой, но дверь в квартиру открыть не смог. Как назло, замок заклинило, на стук в дверь никто не отвечал, на телефонные звонки дочь по-прежнему не отвечала.

Горожанин вызвал спасателей. Дверь взломали с помощью шанцевого инструмента. Девочку отец обнаружил мирно спящей.

— Школьница спала так крепко, что ее не разбудили ни звонки телефона, ни шум вскрываемой двери, ни переполох в прихожей, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

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