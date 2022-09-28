В Челябинской области взломали дверь в квартиру, чтобы добраться до спящей 7-летней девочки

Пока родители не находили себе места от тревоги, дочь сладко спала Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Миассе случился переполох из-за семилетней девочки, которая никак не могла проснуться.

Родители утром ушли на работу, а дочь пожалели поднимать с постели в ранний час. Немного позже они позвонили девочке по телефону, чтобы разбудить, но ответа не было.

Забеспокоившись, отец отпросился с работы и вернулся домой, но дверь в квартиру открыть не смог. Как назло, замок заклинило, на стук в дверь никто не отвечал, на телефонные звонки дочь по-прежнему не отвечала.

Горожанин вызвал спасателей. Дверь взломали с помощью шанцевого инструмента. Девочку отец обнаружил мирно спящей.

— Школьница спала так крепко, что ее не разбудили ни звонки телефона, ни шум вскрываемой двери, ни переполох в прихожей, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

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