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Происшествия28 сентября 2022 7:53

В Челябинске автобус и иномарка столкнулись в час пик на загруженной дороге

В полиции пытаются выяснить, кто виноват в аварии
Елена КОЛЧИНА
Пассажирам пришлось покинуть автобус. Фото: Интерсвязь

Пассажирам пришлось покинуть автобус. Фото: Интерсвязь

В Челябинске в вечерний час пик 27 сентября столкнулись автобус и легковая машина. ДТП случилось в 17:49 возле остановки «Поликлиника» на Комсомольском проспекте.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, столкнулись автобус №18 под управлением 25-летнего мужчины и Volkswagen, за рулем которого сидел 31-летний горожанин.

— В результате ДТП никто не пострадал, — уточнили в Госавтоинспекции.

Момент аварии попал на запись камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, что водитель иномарки выезжает со двора и, вероятно, надеется втиснуться на небольшой свободный участок занятой машинами дороги. Автобус начинает движение и врезается в остановившийся на повороте Volkswagen, водитель общественного транспорта, возможно, просто не заметил возникшую справа помеху. Уже через несколько секунд пассажиры понимают, что дальше они не поедут, и начинают покидать автобус.

В ГИБДД после аварии инициировали проверку, сейчас устанавливают все обстоятельства и виновника происшествия.

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