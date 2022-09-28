В Челябинске ОНФ помог избежать призыва двум мужчинам, которых мобилизовали по ошибке

Двух челябинцев призвали по ошибке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинске ОНФ помог избежать мобилизации двум мужчинам, которым по ошибке прислали повестки. У одного из них есть военный билет с категорией Д. То есть, челябинец является абсолютно не годным к службе. Еще один мужчина, которому пришла повестка, очно учится в колледже.

Народный фронт вмешался в происходящее, и в военкомате признали, что повестки были присланы по ошибке. В ОНФ обратился еще один мужчина, который тоже попал под частичную мобилизацию. Он является отцом-одиночкой, ухаживает за дедушкой-инвалидом первой группы и тоже не подлежит призыву. Теперь будет решаться и его проблема.

В ОНФ подчеркнули, что частичная мобилизация должна проходить строго в соответствии с указом президента. Если вы считаете, что ваши права нарушаются, можно обратиться к Народному фронту Челябинской области, либо к уполномоченному по правам человека Юлии Сударенко.

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