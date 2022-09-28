Текслер назначил выплаты для семей мобилизованных в Челябинской области

Текслер провел заседание по вопросам призыва Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области назначил выплаты для семей мобилизованных. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании призывной комиссии. Выплата составит 20 тысяч рублей на одного ребенка.

— Я уже про это говорил, очень важно поддержать семьи, детей наших мобилизованных ребят, — добавил Текслер.

На заседании губернатор также принял решение о дополнительном снабжении мобилизованных мужчин теплой одеждой. Он добавил, чтобы вопросы размещения южноуральцев всегда держались на контроле военных комиссаров, даже если наши ребята уедут в другие регионы. В ближайшее время откроется горячая линия для семей мобилизованных мужчин.

Текслер подчеркнул, что жители Челябинской области жалуются на призыв мужчин, которые не подлежат утвержденным категориям. Все эти вопросы прорабатываются. Сегодня стало известно, как ОНФ помог двум южноуральцам, которых призвали по ошибке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru