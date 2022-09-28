В Челябинской области IT-ипотеку планируется снизить до 2%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области планируется снизить процент по IT-ипотеке. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» заявил региональный министр информационных технологий, связи и цифрового развития Игорь Фетисов. Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Текслер. Переговоры по его поручению сейчас ведутся с компанией «ДОМ.РФ».

Планируется, что процентная ставка по IT-ипотеке в Челябинской области снизится с 5 до 2 %. Однако даже при нынешних условиях мера поддержки пользуется у южноуральских айтишников популярностью. За 2 месяца с момента принятия федеральной программы квартиры купили 30 сотрудников информационной отрасли. В целом, они получили займы на 160 млн рублей.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение с гендиректором компании «ДОМ.РФ» Виталием Мутко в июне 2022 года. Уже тогда глава региона анонсировал понижение ставки.

— Для нас направление ИТ крайне важно, мы поддерживаем своих специалистов, — подчеркнул Алексей Текслер.

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